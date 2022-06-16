Виктория, 16 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. При взрыве на испанском судне на Сейшельских островах не менее двух человек погибли и еще восемь пострадали. Об этом 16 июня сообщает газета ABC со ссылкой на источники.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что судно находилось в порту столицы Сейшельских островов города Виктории и на нем велся ремонт, из-за чего, как предполагается, большая часть членов его экипажа в этот момент была не на борту.

«Два моряка погибли вследствие взрыва на рыболовецком судне Albacora Cuatro на Сейшельских островах», — говорится в сообщении и уточняется, что это были старший механик и старпом.

Также указывается, что взрыв произошел из-за утечки аммиака и добавляется, что все восемь пострадавших были затем доставлены в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о поисках двоих мужчин, пропавших на Братском водохранилище в Усть-Удинском районе.