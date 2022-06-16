Москва, , 10:36 — REGNUM Летом-осенью 2022 года в России цены на квартиры в новостройках будут «потихоньку снижаться». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявила научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Либо застройщики будут делать еще большие скидки и акции, чем сейчас. Этот процесс начался весной, когда на фоне экономических потрясений в разы снизились объемы ипотечного кредитования и спрос, — сказала Иванкина. — В марте, когда людям казалось, что они теряют рубли, и многие старались вложить накопления в квартиры, спрос на недвижимость был ажиотажным, но уже в апреле в среднем по стране он упал на 45%. Ситуация с доходами населения создаёт предпосылки для того, чтобы цена падала. За 2022 год снижение цен в новостройках сегмента экономкласса может составить порядка 10%, а за несколько ближайших лет снижение дойдет до 20%. В сегменте элитного жилья цены могут снизиться и на 30%».

В свою очередь, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов отметил, что дальнейшее развитие рынка новостроек и цен на них будет зависеть от программ субсидирования.

«И в первую очередь госпрограмм — семейной, сельской и дальневосточной ипотеки, непосредственно программ для новостроек, вновь введенных программ для индивидуального жилищного строительства, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Успешность всех программ зависит от социально-экономической ситуации в стране, желания граждан участвовать в долгосрочных проектах жилищного финансирования и их уверенности в возможности обслуживания кредита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что за год квартиры в российских новостройках могут вырасти в цене на 10-15%.

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