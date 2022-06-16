Москва, 16 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Летом-осенью 2022 года в России цены на квартиры в новостройках будут «потихоньку снижаться». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявила научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Либо застройщики будут делать еще большие скидки и акции, чем сейчас. Этот процесс начался весной, когда на фоне экономических потрясений в разы снизились объемы ипотечного кредитования и спрос, — сказала Иванкина. — В марте, когда людям казалось, что они теряют рубли, и многие старались вложить накопления в квартиры, спрос на недвижимость был ажиотажным, но уже в апреле в среднем по стране он упал на 45%. Ситуация с доходами населения создаёт предпосылки для того, чтобы цена падала. За 2022 год снижение цен в новостройках сегмента экономкласса может составить порядка 10%, а за несколько ближайших лет снижение дойдет до 20%. В сегменте элитного жилья цены могут снизиться и на 30%».

В свою очередь, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов отметил, что дальнейшее развитие рынка новостроек и цен на них будет зависеть от программ субсидирования.

«И в первую очередь госпрограмм — семейной, сельской и дальневосточной ипотеки, непосредственно программ для новостроек, вновь введенных программ для индивидуального жилищного строительства, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Успешность всех программ зависит от социально-экономической ситуации в стране, желания граждан участвовать в долгосрочных проектах жилищного финансирования и их уверенности в возможности обслуживания кредита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что за год квартиры в российских новостройках могут вырасти в цене на 10-15%.