Оренбург, , 10:35 — REGNUM В Оренбургской области с начала года, по состоянию на 15 июня, зарегистрировано 12 лесных пожаров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минприроды региона.

Лесной пожар Пресс-служба администрации Сарова

Отмечено снижение возгораний в лесах. В 2021 году за этот же период фиксировали 90 пожаров на землях лесного фонда.

В текущем году половина случаев пришлась на территорию Оренбургского лесничества. Ещё два пожара возникли в Сакмарском районе, по одному — в Саракташском и Бузулукском. Горел лес в Кувандыкском и Соль-Илецком лесничествах.

«Причина возгораний в восьми случаях из двенадцати — умышленный поджог. И только два — неосторожное обращение с огнем. Мы надеемся, что кратно возросшие с 8 июня штрафы за провоцирование лесных пожаров остановят поджигателей», — сказал заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Виктор Горчев.