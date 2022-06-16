Бухарест, , 10:35 — REGNUM Полиция города Тимишоара на западе Румынии в принудительном порядке поместила в психиатрическую клинику украинскую переселенку, угрожавшую местным жителям расправой. Об этом 16 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Полиция Pikio.pl

По предварительным данным, 34-летняя гражданка Украины сначала вступила в конфликт со своими соседями, а затем попыталась осуществить акт агрессии в отношении прохожих на улице. Впоследствии она оказала сопротивление прибывшим на вызов жандармам и пыталась совершить попытку суицида.

Гражданку Украины госпитализировали. В настоящее время она проходит медицинское обследование.

Румынские эксперты констатируют увеличение числа случаев нарушения порядка со стороны украинских переселенцев и беженцев.