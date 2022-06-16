Воронеж, 16 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Запрет на полёты для международного аэропорта «Воронеж» продлён до 03:45 24 июня, говорится в сообщении Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Под ограничения всего попали 11 аэропортов центра и юга России. Помимо Воронежа, введён запрет на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения действует с 24 февраля. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.