Джакарта, 16 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо назвал визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Индонезию импульсом для укрепления отношений между странами, сообщает Antara.

Kaluganews.ru В Индонезии

«В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Индонезией и Германией. Это импульс для укрепления отношений между странами», — заявил президент Индонезии во время двусторонней встречи.

«Я отметил ряд мероприятий, посвященных празднованию 70-летия установления дипотношений, в том числе выставку современного искусства в сотрудничестве с индонезийской группой художников Ruang Rupa, которую откроет президент Штайнмайер», — добавил Джоко Видодо.

Дипломатические отношения между Индонезией и Германией были официально открыты 25 июня 1952 года.

Окружение президента Штайнмайера прибыло в Индонезию 15 июня 2022 года и пробудет в стране до 17 июня 2022 года. Ранее президент Германии посетил Сингапур.

Целью визита в Индонезию является обсуждение инвестиций, торговли, перехода к энергетике и сотрудничества между G20 и G7, где Германия является председателем G7, а Индонезия председательствует в G20 в 2022 году.

Перед прибытием в президентский дворец в Богоре президент Германии возложил цветы к могиле третьего по счету президента Индонезии Бухаруддина Юсуфа Хабиби.

Как сообщало ИА REGNUM, храм Боробудур в Индонезии закрыли для туристов во время визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.