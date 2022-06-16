Ижевск, 16 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Удмуртии 59-летняя женщина за рулем автомобиля Cherry совершила ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики на своей странице в социальных сетях.

пресс-служба управления ГИБДД по Удмуртии После ДТП в Завьяловском районе

Авария произошла накануне днем на 7 км трассы «Завьялово — Гольяны». По предварительным данным, женщина двигалась по направлению к селу Гольяны, пытаясь уйти от столкновения с попутно двигающимся легковым автомобилем, который поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке, она совершила наезд на двух пешеходов — 63-летнюю женщину и 16-летнего подростка. Пешеходы в этот момент стояли на остановке общественного транспорта. Водитель после столкновения съехала в кювет по ходу движения.

В результате аварии пешеходы получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в автоаварии при наезде автомобиля на автобусную остановку в Марий Эл. Водитель отечественного автомобиля по неустановленной причине врезался в остановку. Остановочный пункт полностью обрушился на машину. Водитель погиб.

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