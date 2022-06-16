Екатеринбург, 16 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В городском пруду Екатеринбурга упал уровень воды. Работы по осушению ведут строители, сообщили журналистам в городской администрации.

Екатеринбург.рф Макаровский мост в Екатеринбурге

Снижение уровня воды в пруду необходимо для демонтажа временных конструкций под Макаровским мостом. Работы планируют завершить ко Дню города, 20 августа.

Напомним, Макаровский мост открыли в октябре 2021 года. На его реконструкцию потратили около 3 млрд рублей.