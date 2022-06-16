Москва, , 10:35 — REGNUM Ограничительные меры — это обоюдоострое оружие, которое создаёт проблемы и для России, и для тех, кто их вводит. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил о крахе направленных против России санкций, признанном мировыми экспертами. По его словам, так считают даже в тех странах, которые ввели ограничения, в том числе в США.

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