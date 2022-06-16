Клинцовский район, Брянская область, 16 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Ложные сообщения о подготовке бомбоубежищ начали распространять провокаторы среди населения Клинцов Брянской области, заявили в региональном оперативном штабе.

GDJ Фейк-ньюс

В социальных сетях 15 июня появилось якобы распоряжение за подписью главы города Сергея Евтеева с принятым решением по вопросу «укрытия от возможных фугасных и осколочных действия обычных средств вооружения». А управляющие компании на основании этого «документа» просят жителей многоквартирных домов вывезти имущество из подвалов.

В правительстве подчёркивают, что такого распоряжения в действительности не существует, телеграм-канал «Война с фейками» отмечает, что текст практически идентичен тому, который распространялся в Кирове.

Как сообщало ИА REGNUM, пригород Клинцов, село Займище, было обстреляно 14 июня со стороны Украины, удар был нанесён «Точкой-У».