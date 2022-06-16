Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Жительницу Екатеринбурга, которая удерживала в заложниках беременную женщину, направили на лечение. Пенсионерка посчитала, что женщина украла у неё джинсы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд Pixabay.com

Инцидент произошёл в марте 2021 года. Риелтор с потенциальным покупателем пришла в квартиру к пенсионерке. Через несколько дней женщина обнаружила пропажу джинсов. Она посчитала, что вещь украла риелтор. Пенсионерка позвонила девушке и попросила снова приехать в квартиру. Там она отобрала у риелтора телефон и стала угрожать ножом. Выйти из квартиры девушке помог её супруг и сын пожилой женщины.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил направить пенсионерку на принудительное лечение. Решение не вступило в законную силу.