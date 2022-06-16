Тбилиси, , 10:29 — REGNUM В Грузии с 20 июня не нужно будет носить защитные маски. Об этом сообщила на брифинге замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния.

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«Ношение маски останется обязательным только в медицинских учреждениях», — сообщила заместитель министра.

Она отметила, что остаются рекомендации носить маски в общественном транспорте и в закрытых помещения. Особенно это относится к лицам с хроническими заболеваниями.

Напомним, до 28 марта в Грузии масочный режим действовал в том числе на улице. В закрытых общественных помещениях разрешили не носить маски с 3 мая.