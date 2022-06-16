Грозный, 16 июня 2022, 10:28 — REGNUM В Чечне поздравили с днем рождения единственного оставшегося в живых ветерана Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова. Фронтовику 15 июня исполнился 101 год. С поздравлениями к нему пришли представители партии «Единая Россия».

Фронтовик из Чечни Юнус Абдулшаидов
Фронтовик из Чечни Юнус Абдулшаидов
chechnya. gov.ru
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Позвольте пожелать бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашим близким! Пусть мир и благополучие не покидают ваш дом! Выражаем Вам огромную признательность за военный и трудовой подвиг, за добрые дела во имя мира на родной земле! Ваша жизнь — достойный пример мужества и любви к Родине», — приводит текст поздравления ИА «Чечня Сегодня».

Юнус Абдулшаидов был призван на фронт в первые дни войны. Воевал в составе Северо-Западного фронта, защищал Ленинград, Воронеж, Старую Руссу, Киев, обучался на минометчика. После ранения в 1944 году поступил в военно-медицинское училище в Ижевске. Планы фронтовика на дальнейшее продолжение участия в борьбе с фашизмом были нарушены из-за депортации чеченского народа в Среднюю Азию. После возвращения из Киргизии фронтовик стал председателем колхоза имени Асламбека Шерипова и вывел его в передовики.

Юнус Абдулшаидов награжден орденом «Красной Звезды», орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Отвагу» и еще 24 наградами.