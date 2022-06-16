Грозный, , 10:28 — REGNUM В Чечне поздравили с днем рождения единственного оставшегося в живых ветерана Великой Отечественной войны Юнуса Абдулшаидова. Фронтовику 15 июня исполнился 101 год. С поздравлениями к нему пришли представители партии «Единая Россия».

Фронтовик из Чечни Юнус Абдулшаидов chechnya. gov.ru

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Позвольте пожелать бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашим близким! Пусть мир и благополучие не покидают ваш дом! Выражаем Вам огромную признательность за военный и трудовой подвиг, за добрые дела во имя мира на родной земле! Ваша жизнь — достойный пример мужества и любви к Родине», — приводит текст поздравления ИА «Чечня Сегодня».

Юнус Абдулшаидов был призван на фронт в первые дни войны. Воевал в составе Северо-Западного фронта, защищал Ленинград, Воронеж, Старую Руссу, Киев, обучался на минометчика. После ранения в 1944 году поступил в военно-медицинское училище в Ижевске. Планы фронтовика на дальнейшее продолжение участия в борьбе с фашизмом были нарушены из-за депортации чеченского народа в Среднюю Азию. После возвращения из Киргизии фронтовик стал председателем колхоза имени Асламбека Шерипова и вывел его в передовики.

Юнус Абдулшаидов награжден орденом «Красной Звезды», орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Отвагу» и еще 24 наградами.