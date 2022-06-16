Омская область, 16 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Полтавском районе Омской области подростки осуждены за совершение ряда преступлений, в том числе угон автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в прокуратуре региона.

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Приговор вынес Полтавский районный суд. Установлено, что 19 сентября 2021 года 16-летний и 17-летний местные жители решили угнать автомобиль ВАЗ 21 063, чтобы поехать на нём в Омск. Они успели доехать до Шербакульского района, после чего в машине закончился бензин. Подростки были вынуждены оставить автомобиль.

16-летний фигурант также обвинялся в совершении ещё двух угонов автомобилей и кражи, 17-летний — в краже денег из продуктового магазина.

16-летнему подсудимому суд назначил принудительную меру воспитательного воздействия, он помещён в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 17-летний юноша получил условный срок (полтора года с испытательным сроком один год).

Как сообщало ИА REGNUM, в Трёхгорном Челябинской области поймали подозреваемого в угоне автомобиля.

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