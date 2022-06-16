Москва, 16 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пока что не обращались в МИД России после сообщений о задержанных в окрестностях Харькова двух американских наёмниках, заявила 16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У меня нет такой информации… Мы всю информацию о судьбе задержанных наёмников или приговорённых к суду придаём гласности», — сказала она в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что двое бывших американских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, были взяты в плен под Харьковом.