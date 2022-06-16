Краснодар, 16 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Три аэропорта Краснодарского края будут закрыты до 24 июня, режим ограничения полётов продлено решением Росавиации. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края 16 июня.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июня. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортов центра и юга России. Помимо Анапы, Геленджика и Краснодара, это аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.