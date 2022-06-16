Донецк, 16 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 77 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 386 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), Горловка, Макеевка, Доломитное, Зайцево (южное), Гольмовский, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Кременец и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пролетарский район Донецка подвергся обстрелу украинских нацистов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».