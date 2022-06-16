Москва, 16 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Сначала жители Европы, а затем и американцы ощутили на себе негативные последствия антироссийских санкций. Эти ощущения только усилятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал также, что международные эксперты, в том числе американские, уже признали провал попыток Вашингтона задушить Россию санкционными мерами.

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