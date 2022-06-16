Ярославль, 16 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области осудят четверых местных жителей за участие в «незаконной банковской деятельности». Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с сентября 2018 по июль 2020 года на территории Рыбинска в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» №395-ФЗ от 02.12.1990, данная группа, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы получали доход не менее 7% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию», — пояснили в полиции.

Услугами такого «банка» пользовались в основном юридические лица, как из Ярославской, так и из Московской, Ленинградской и Белгородской областей. Всего группа успела заработать 26 миллионов рублей. Сейчас расследование дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.