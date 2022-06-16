Москва, , 10:22 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности намерен доработать законопроект об иностранных агентов с учетом замечаний бизнес-сообщества, сообщил глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Государственная дума

«Мы предложим ко второму чтению уточняющие поправки с учетом тех предложений, которые есть у бизнес-сообщества. В частности, в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, предлагается включить объединения работодателей и торгово-промышленные палаты и расширить перечень физических лиц на которых не распространяется статус иноагента», — сказал Пискарёв.

Поправками также предлагается уточнить момент приобретения статуса иноагента и дополнить закон новой статьей, разъясняющей критерии, на основании которых будут включать в реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов. В российском законодательстве понятие «иноагент» появилось в 2 012 году. За эти годы в четыре реестра иноагентов включено семь физлиц, 73 НКО из 200 тыс. и 160 СМИ.

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