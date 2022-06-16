Ульяновск, 16 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве. Правоохранители считают, что труп он спрятал на территории. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Под уголовное преследование попал 42-летний житель Ульяновска. Правоохранители считают, что вечером 17 апреля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Рябикова, он поссорился с 38-летним знакомым и нанёс ему удары бутылкой по голове, а также ножом в спину. Полученные ранения оказались смертельными.

«Обвиняемый принял меры к сокрытию следов преступления: выбросил нож, тело вынес из квартиры и спрятал на территории школы», — считают правоохранители.

Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выясняют детали трёх происшествий, в том числе двух нападений с ножом.

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