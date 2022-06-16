Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Энтузиасты, разрабатывающие масштабную модификацию Dark Souls Archthrones к игре Dark Souls 3, выложили в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 16 июня на портале DSOGaming.

Dark Souls 3 Скриншот с YouTube

Стоит отметить, что эта модификация Dark Souls 3 по масштабу вполне может тягаться с официальным загружаемым дополнением. Она предложит геймерам сразиться с многочисленными «боссами» и найти союзников в мрачном мире игры. Кроме того, мод добавит в Dark Souls 3 переосмысленные локации и множество секретных мест.

Для справки: Dark Souls Archthrones добавит в Dark Souls 3 альтернативную сюжетную кампанию и пять уникальных миров. Пока разработчики не сообщили, когда состоится релиз модификации.

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