Перемышль, Калужская область, 16 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. С 16 по 19 июня на территории природного полигона около реки Желовь в районе Андреевских оздоровительных лагерей Перемышльского района состоится школьный туристско-краеведческий слёт. Он посвящён 350-летнему юбилею Петра I и именуется «Петровские манёвры». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство образования и науки Калужской области.

Министерство образования и науки Калужской области В районе Андреевских оздоровительных лагерей Перемышльского района состоится школьный туристско-краеведческий слёт

В слёте примут участие 12 команд из Боровского, Дзержинского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского районов и города Калуги. Целью мероприятия является развитие и популяризация туризма, патриотического и экологического воспитания школьников, повышение спортивного мастерства и выявление победителей в соревнованиях и конкурсах.

Программа слёта 2022 года включает спортивные виды (ориентирование и техника пешеходного туризма), творческие конкурсы (тематическая песня и газета) и интеллектуальное краеведческое ориентирование. Кульминацией слета станет кросс-поход, в котором юные туристы будут выполнять практико-ориентированные задания по выживанию в природной среде. Победителей и призёров слёта ждут медали и кубки, а также призы от спонсора.