Канберра, , 10:21 — REGNUM Южная Корея занимает 43-е место в Глобальном рейтинге миролюбия (GPI), что на восемь ступеней выше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей австралийского Института экономики и мира (IEP).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь, КНДР поднялась в данном рейтинге на одну ступень до 152-го места.

В пятерку «миролюбивых» стран вошли Новая Зеландия, Ирландия, Дания и Австрия. Замыкают рейтинг Афганистан, Йемен, Сирия, Россия и Южный Судан.

Украина занимает 153-е место в рейтинге, Россия — 160-е место, США — 129-е место, Китай — 89-е место, Япония — 10-е место.

Глобальный индекс миролюбия — индекс, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах. При составлении учитываются 23 фактора, среди которых уровень насилия, преступность, международные отношения, расходы на военные нужды.