Париж, 16 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Франция не хочет ускоренной процедуры присоединения Украины к Евросоюзу, сообщает Le Parisien.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

«Мы должны начать переговоры и дать статус кандидата, мы должны дать Украине этот сигнал. Стране, которой завтра придется восстанавливаться, потребуется время, чтобы достичь определенных стандартов, необходимых для вступления в ЕС, особенно с точки зрения уважения прав человека», — заявил Клеман Бон, государственный секретарь Франции по делам Европы.

Это процесс, «который будет длиться долго», признает Клеман Бон, «необходимо будет поддерживать Украину финансово, политически».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев 16 июня.