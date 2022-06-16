Берлин, , 10:18 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского «о возвращении» Крыма под контроль Киева оторваны от реальности, говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе», — говорится в статье.

Издание задается вопросом, как должны отреагировать канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги на заявление Зеленского о том, что «украинский флаг снова будет развеваться над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией».

После воссоединения Крыма Россия построила на полуострове прочную оборону, а «украинцы не могут даже удержать линию фронта на востоке», отметило издание.

Как считает Der Tagesspiegel, киевский режим использует Крым, чтобы узнать насколько далеко готовы зайти западные страны в помощи Украине.

«Но Шольц, Макрон и Драги тоже мечтают об удобном для них пути переговоров, избавляющем их от трудных решений», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил назвал бессмысленными угрозы Зеленского вернуть контроль украинских боевиков над Херсонской областью.

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