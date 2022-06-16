Кишинёв, , 10:18 — REGNUM Валовой внутренний продукт Молдавии в первом квартале 2022 года составил 56,3 млрд леев (более $2,9 млрд по курсу), что на 1,1% больше, чем за первый квартал 2021 года. Об этом 15 июня сообщает Национальное бюро статистики республики.

Рубли. Рост ВВП Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, наибольший вклад в ВВП страны дали сферы торговли и технического обслуживания и ремонта автомобилей и мотоциклов. Их доля в росте экономики составила 15,8%. Также рост показали здравоохранение и финансовая деятельность.

Спад объёмов производства был в области торговли недвижимостью, обрабатывающей промышленности и в строительстве.

Напомним, по итогам 2021 года рост ВВП Молдавии составил 13,9%. Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2022 года в республике будет спад экономики на 0,4%.

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