Москва, 16 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Отказ Вашингтона от политики гегемонизма, а также понимание того, что Россия никогда не станет ничьим вассалом, является единственным способом нормализации российско-американских отношений. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Единственный способ — это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом — в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов», — сказал представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время и в обозримой перспективе встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом вряд ли возможна.