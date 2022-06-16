16 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Наталья Павлова, , 13:09 — REGNUM О строительстве сети торговых центров в России громогласно заявил 15 июня народный артист РФ, по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров, блистая за неимением концертов на полях XXV Петербургского международного экономического форума. Новоявленный девелопер, пытаясь найти ещё одну нишу для заработка, намерен построить в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс за 1,5 млрд рублей. Власти Ленинградской области с готовностью подписали соглашение о возможном строительстве с автором дурно пахнущего мема о розовой кофточке, периодически поднимающем руку на женщин «королем эстрады» и устраивающим шоу, напоминающими «бал сатаны».

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

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И всё это после того, как скандальное и морально сомнительное выступление на сцене Кремлёвского дворца вызвало гнев и негодование российской публики. Выступления в защиту Галкина и Пугачёвой, заявления в адрес главного редактора RT Симоньян и предыдущие выпады Киркорова никак не помешали поп-королю вращаться в деловых кругах, получив доступ на международный экономический форум в Петербурге.

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Присутствующие на ПМЭФ журналисты дважды задали вопрос Киркорову о его мнении по поводу проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Ответа никто так и не дождался. А «патриот» Киркоров не только продолжает паразитировать на публике, так ещё и пытается заработать. Международный экономический форум с его участием вызвал шквал отрицательных эмоций в соцсетях.

«Шут гороховый», — написала «ВКонтакте» Оля Л.

«Питерский форум не может без скандалов и без героев с определённой репутацией! Звезду ПМЭФ-2021 Даню Милохина заменил Киркоров. Это логично», — иронизирует Анна И.

«Наивно верить его словам о его пользе нашей стране и экономике. Только о своей выгоде думает и о барышах на счетах со своими подельниками», — считает Андрей Х.

«Киркоров импортозамещением заниматься не хочет, только торговлей и развлечением? А производство? Чем торговать собирается?» — интересуется Елена К.

«Кому война, а кому мать родна, всё, что хочется сказать администрации Ленинградской области. Страна от его концертов отказывается, а администрация области в пику стране с ним договор заключает?» — возмущена Наталья М.

«Ребятам на фронт послал бы эти деньги, либо производство какое открыли бы», — добавила Татьяна Д.

«Позорище», — возмущается Наталья Е.

«Это не звёздное соглашение, это позорное соглашение с предателем и развратником», — прокомментировала Мария Ш.

«Странная инвестиция в наше время», — удивлена Инна Т.

«Ему бы только развлекаться и деньги повыгоднее вложить», — вторит Валерий В.

«В больницы, в производство. Вот куда нужно инвестировать», — считает Наталья С.

«Вот это вложение во время войны, когда наши ребята гибнут на Украине! Сейчас самое время строить торговые центры! Причём предлагает это человек, ненавидящий Россию! Его так-то судить надо за ползанье на кресте, а с ним тут обнимашки и контракты заключают питерские власти! Вопрос к Беглову и Дрозденко, а нам Мариуполю — городу-побратиму — не нужно оказать помощь? А в Питере не нужны больницы и школы?» — ошеломлена Ольга С.

«Позор! С кем вы, губернатор? Почему подписываются соглашения с людьми, которые открыто выступают против России, открыто глумятся над нашими ценностями?! И с такими людьми вы подписываете соглашения? Развлечения Киркорова всем давно известны — нашей молодёжи они не нужны точно», — заявила Татьяна К.

Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе. ПМЭФ – 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Меня очень задели его слова, которые он сказал далее, в этой речи, что ему от государства ничего не нужно, «лишь бы не мешало». Какие же самоуверенные, и не благодарные, кто вам даёт всё это, разве не государство, что вы из себя представляете, без этого государства, «короли» самопровозглашённые, единственный талант, рядиться как петух гамбургский! Просто противно, когда его уже опустят с небес на землю, и поставят на место, а то ещё чуть-чуть и возомнит себя Богом, и так уже по кресту топчется, а страну любить и уважать не научился, которая предоставляет ему эти возможности», — отозвалась Зоя З.

Музыкант Юрий Лоза и вовсе высмеял поехавшего на Петербургский международный экономический форум Киркорова. Лоза считает, что шоумен ничего не смыслит в бизнесе, а выступать готов везде.

«Да он поедет на какой угодно форум — ботаников, физиков или химиков. Ему всё равно куда ехать. Главное — в телевизор попасть», — прокомментировал Лоза.

«После ПМЭФ у Киркорова большущие перспективы — концертный чёс по стране. Кто первым из регионов даст отмашку?» — вопрошает Наталья К.

Интересно, кто ещё из представителей шоу-бизнеса додумается «инвестировать» в экономику России после громких заявлений, либо отмолчавшись во время специальной военной операции на Украине? Может, Хаматова, Нетребко, Гребенщиков, «Би-2»… Но самое удивительное, что власти готовы поддержать их в этом.

Пока российские солдаты проливают кровь в защиту Донбасса, а на полях сражений решается будущее не только России, на питерском форуме как будто существует другой параллельный мир. Входной билет на форум обойдётся почти в 1 млн рублей, льётся рекой дорогой алкоголь, приветствуют силиконовые роботы, работают рестораны с баснословными для среднего россиянина ценами. А в роли перспективных инвесторов хайпуют представители старого шоу-бизнеса.