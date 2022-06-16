Москва, , 10:16 — REGNUM Падение мировых крипторынков может продолжаться еще несколько месяцев, беспощадно сжигая миллиарды долларов, инвестированных в криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Криптовалюта (сс) geralt

«Динамику рынка криптовалют необходимо рассматривать с учетом поведения других финансовых рынков. Настроения инвесторов определяются рекордно высокой инфляцией, ожиданиями существенного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и ожиданиями рецессии американской экономики, — сказал Ильинский. — Так, индекс потребительских цен в мае в США вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом и достиг самого высокого уровня с декабря 1981 года. Фондовый рынок в США в последние шесть месяцев показывает устойчивое падение капитализации, широкий индекс S& P 500 находится примерно на 16% ниже своего исторического максимума, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 25% за 2022 год».

По словам Ильинского, всё это указывает на то, что рынок криптовалют еще не полностью достиг своего дна.

«И если ФРС снова увеличит базовую ставку, мы, вероятно, не увидим восстановления растущего или «бычьего» рынка, — сказал Ильинский. — Рынки криптовалют являются высоковолатильными и устойчиво демонстрировали в прошлые периоды падения до 80% своей стоимости. Поэтому падение крипторынков может продолжаться еще несколько месяцев, беспощадно сжигая миллиарды долларов, инвестированных в криптовалюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что все семейство частных криптовалют оказалось под угрозой обесценивания.

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