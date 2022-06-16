Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 13 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 16 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС в связи с наплывом вынужденных переселенцев. В Россию с начала массовой эвакуации через пункты пропуска, расположенные на Дону, прибыли более 1,2 млн мирных жителей Донбасса и Украины. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили 283,3 тыс. беженцев.