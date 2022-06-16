Москва, , 10:14 — REGNUM Обесценивание грозит всему семейству частных криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Криптовалюта

«С прошлой пятницы (10 июня — прим. ИА REGNUM) наиболее популярные среди инвесторов Bitcoin и Ether потеряли от 20% до 30% своей стоимости. Началось массовое бегство инвесторов с рынка криптовалют, которое сопровождается небывалым выбросом «крипты» на продажу, что ведет к дальнейшему обесцениванию всего семейства частных критповалют, — сказал Ильинский. — А стоимость криптовалюты определяется исключительно доверием и ожиданиями участников рынка».

Как подчеркнул Ильинский, потеря доверия неминуемо ведет к началу массовой распродажи цифрового актива и падению его рыночной стоимости.

«Действия крупного криптовалютного кредитора Celsius, который управлял кредитными депозитами объемом более 8 млрд долларов и в прошлое воскресенье заморозил все криптосчета двух миллионов клиентов, серьезно ударили по всему глобальному рынку криптовалют, — сказал Ильинский. — Руководство компании заявило, что из-за экстремальных рыночных условий Celsius приостанавливает все снятия средств, свопы и переводы между счетами клиентов. В это же время крупнейшая мировая криптобиржа Binance остановила все транзакции с криптовалютами из-за неназванной технической проблемы. Через некоторое время работа криптобиржи была восстановлена, но осадок остался».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что рынок криптовалют вошел в стадию терминального разрушения.

Читайте ранее в этом сюжете: Рынок криптовалют вошел в стадию терминального разрушения — экономист