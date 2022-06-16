Бухарест, , 10:12 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис прибудет 16 июня в Киев с непротокольным визитом. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Официального подтверждения визита Йоханниса в украинскую столицу пока нет, однако источники телеканала информируют о возможности пересечения главой румынского государства границы Румынии с Украиной на поезде.

По некоторым данным, в указанном поезде вместе с Йоханнисом путешествуют президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Ранее официальный Бухарест объявил о намерении «оказать Украине максимальную гуманитарную и дипломатическую помощь».