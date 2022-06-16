Москва, 16 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Россия теряет от участия в международном разделении труда, потому что экспорт в стране с дисконтом, а импорт — с премией», — пояснила Набиуллина.

При этом, по её словам, ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. «Это главное», — подчеркнула глава ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по-прежнему в экономике России уже не будет, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

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