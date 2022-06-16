Женева, Швейцария, , 10:10 — REGNUM Ночные переговоры Всемирной торговой организации с целью заключения соглашений по продовольственной безопасности, рыболовству и вакцинам приостановились на рассвете 16 июня без каких-либо признаков того, что тупик будет преодолен, передает Reuters.

ВТО Wto.org

Министры из более чем 100 стран собрались в женевской штаб-квартире ВТО впервые за более чем четыре года, чтобы выработать новые правила торговли. Многие сомневаются, что это удастся им в период нынешней геополитической напряженности.

Для принятия новых правил все 164 члена организации должны прийти к единому мнению, иными словами, один член может заблокировать любую сделку.

На встрече, которая проходила 12–15 июня и затянулась до полудня четверга 16 июня, таким членом оказалась Индия. По словам источников, Индия, имеющая опыт блокирования многосторонних переговоров, давно выдвигает требования о сохранении субсидий для рыболовства и сельского хозяйства и настаивает на дополнительных исключениях.

Делегаты большую часть ночи участвовали в переговорах в так называемой «зеленой комнате» ВТО, пытаясь договориться. Источник, участвующий в переговорах, сообщил, что частичное соглашение по рыболовству, «сильно уступающее» предыдущим вариантам, будет все же представлено на рассмотрение министров.

Наблюдатели выразили разочарование этим процессом.

«Министерская (конференция) обнажила растущую дисфункцию, которая препятствует коллективным действиям в ВТО», — заявил президент Национального совета по внешней торговле США Джейк Колвин и добавил, что участники не должны поощрять «обструкционизм».

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