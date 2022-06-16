Элиста, 16 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Семьям погибших в ДТП на 224-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области выразил соболезнования глава Калмыкии Бату Хасиков. По его данным, в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли четыре жителя посёлка Джангар Октябрьского района.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Двум пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сказал Хасиков.

Глава республики дал поручение правительству Калмыкии и главе района Октябрьского района Басангу Убушаеву оказать полноценную поддержку семьям погибших и пострадавших.

ИА REGNUM сообщало, что смертельное ДТП случилось утром 15 июня. По предварительным данным, около 7:00 мск грузовой автомобиль столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и пятью легковыми автомобилями. На месте погибли две женщины и мужчина из микроавтобуса. Различные травмы получили пять человек.