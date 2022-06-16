Томск, , 10:09 — REGNUM В Томской области определились с датой выборов руководителя региона. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома.

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«Избирательная комиссия Томской области приняла решение о проведении голосования в течение двух дней — 10 и 11 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, бывший губернатор Сергей Жвачкин ушёл в отставку 10 мая. Временно исполняющим обязанности главы региона в тот же день был назначен Владимир Мазур.

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