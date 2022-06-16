Москва, , 10:07 — REGNUM Огромная концентрация богатства на крипторынках исчезает как по мановению волшебной палочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Криптовалюта

«Глобальные рынки криптовалют вошли в стадию терминального разрушения, — сказал Ильинский. — Только за последние шесть месяцев [2022 года] их капитализация упала на 2 триллиона долларов, а за выходные дни снизилась еще на 200 млрд долларов. Текущая капитализация криптовалют оценивается величиной уже менее 1 трлн долларов. Это означает, что огромная концентрация богатства на крипторынках пришла из эпохи дешевого доллара и политики количественного смягчения, но исчезла как по мановению волшебной палочки при первых признаках возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность проведения платежей в криптовалюте.

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