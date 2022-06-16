Рязанский район, Рязанская область, 16 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок погиб вечером 15 июня под колёсами трактора в селе Дашки-2 Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

Велосипед

По данным полиции, 30-летний водитель на тракторе с прицепом-цистерной наехал на выехавшего на проезжую часть на велосипеде ребёнка. Мальчик погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.