Ульяновск, 16 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли ещё один травяной и лесной пожары. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 15 июня в области потушили травяной пожар на площади 0,02 гектара.

Кроме того, спасатели выезжали на тушение лесного низового пожара в Ульяновское лесничество Чердаклинского района. Его обнаружили 15 июня в 19:30, на тот момент огнём был охвачен 1 гектар. Возгорание ликвидировали в 22:50 на площади 2,3 гектара. Для тушения пожара было задействовано 18 человек, привлечено шесть единиц техники.

Напомним, что в лесах Ульяновской области действует запрет на проведение всех пожароопасных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в регионе заявляли о ликвидации 11 лесных пожаров на общей площади 13 гектаров. За аналогичный период прошлого года в Ульяновской области был ликвидирован 51 лесной пожар на 250 гектаров.