Таринкот, Афганистан, 16 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Урузган сообщили о загадочной смерти акушерки, которая работала в больнице селения Дивана Варх уезда Дехравуд. Об этом пишет газета «8 Собх».

Yarregion.ru Больница

По словам источника, на теле акушерки не было обнаружено ран или следов побоев, и до сих пор неизвестно, что стало причиной её смерти.

Лица, которые спонсируют эту больницу, подтвердили смерть акушерки, заявив, что она умерла в результате приёма неизвестного лекарства. Лал Мохаммад Ахмадзай, сотрудник этой организации, сказал, что акушерка заболела и скончалась после того, как её брат ввёл ей сыворотку.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали ситуацию.