Париж, 16 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Эммануэль Макрон уточнил, что собирается встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, прежде чем отправиться «на место боевых действий».

Сойдя с поезда, Эммануэль Макрон заявил, что прибыл в Киев, чтобы донести «послание единства и поддержки».

«Мы несем послание европейского единства. Мы с моими коллегами собираемся встретиться с президентом Зеленским, выехать на место боевых действий, и провести запланированные переговоры», — пояснил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину.

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