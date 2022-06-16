Порту-Алегри, Бразилия, 16 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Гремио» хочет купить защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом сообщает портал Esportes GZH.

Елена Рыбакова Марио Фернандес

Отмечается, что «Гремио» определил 31-летнего футболиста в качестве одной из главных трансферных целей. Представители бразильского клуба уже начали контактировать с представителями Фернандеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Фернандес сообщил, что приостанавливает карьеру из-за семейных обстоятельств. После завершения чемпионата России он уехал в Бразилию. При этом у него есть действующий контракт с ЦСКА до июня 2024 года, который по просьбе игрока был приостановлен клубом.