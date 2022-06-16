Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В экономике России внешние условия изменились значительно и надолго, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

Она назвала ситуацию в экономике сложной, отметив необходимость проявлять гибкость и подстраиваться.

По мнению главы ЦБ, всем очевидно, что по-прежнему не будет.

«Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией», — сказала Набиуллина.