Кизилюртовский район, Дагестан, , 10:05 — REGNUM В Дагестане возбудили уголовное дело после пропажи несовершеннолетнего. Малолетнего жителя населенного пункта Нечаевка Кизилюртовского района ищут уже пятые сутки. Известно, что 11-летний Имангаджи Шейхов ушел из дома 12 июня 2022 года. До сих пор его местонахождения не установлено.

Поиски Поисковый отряд «Лиза Алерт» Костромской области

В поисках ребенка участвуют более 500 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб и волонтеров.

« Отсутствие какой-либо информации о возможном месте нахождения ребёнка дают основания полагать, что его безвестное отсутствие может явиться последствием совершения в отношении него противоправных действий», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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