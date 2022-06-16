Кизилюртовский район, Дагестан, 16 июня 2022, 10:05 — REGNUM В Дагестане возбудили уголовное дело после пропажи несовершеннолетнего. Малолетнего жителя населенного пункта Нечаевка Кизилюртовского района ищут уже пятые сутки. Известно, что 11-летний Имангаджи Шейхов ушел из дома 12 июня 2022 года. До сих пор его местонахождения не установлено.
В поисках ребенка участвуют более 500 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб и волонтеров.
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