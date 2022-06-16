Луганск, 16 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 22 снаряда из РСЗО «Ураган» по Стаханову, Криничному и Троицкому в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» (22 снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов в Стаханове было повреждено 16 жилых домов и два частных домовладения, а также детский сад и супермаркет.