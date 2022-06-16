Мехико, , 10:03 — REGNUM Мексика и Испания подписали в штате Керетаро декларацию о намерениях возобновить соглашение о сотрудничестве между городами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет агентство EFE.

Мексика Barney Moss

Отмечается, что планы по такому документу появились в 2017 году для совместной работы, обмена опытом и объединения усилий.

Во время рабочей поездки испанской делегации, возглавляемой мэром Саламанки Карлосом Гарсия Карбайо, который также является президентом Испанской группы городов всемирного наследия, было подчеркнуто, что подписание документа направлено на то, чтобы сделать шаг вперед в отношениях между городами наследия.