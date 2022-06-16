Ростов-на-Дону, 16 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) останется закрытым до 24 июня. Соответствующее решение приняла Росавиация 16 июня, передаёт ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Режим ограничения полётов введён ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов. При этом возобновить полноценную работу «Платов» готов через две недели после открытия.

ИА REGNUM сообщало, что международный аэропорт «Платов» был временно закрыт 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Украине.