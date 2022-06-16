Новосибирск, 16 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Новосибирская область получит из федерального бюджета второй транш на развитие жилищного строительства. Об этом заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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«3,27 млрд рублей — Новосибирская область на строительство систем водо- и теплоснабжения, а также автомобильной дороги», — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.

Новосибирские власти уточнили, что средства пойдут на строительство 1,19 млн. кв. м жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги. Проект обещают завершить к 2030 году.